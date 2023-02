Bologna-Inter, Thiago Motta affida l’attacco a Barrow: la probabile – CdS (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bologna-Inter andrà in scena domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport Thiago Motta si affiderà a Barrow in avanti. SCELTE – Il Bologna, reduce dal successo di Marassi sulla Sampdoria, si prepara a sfidare l’Inter domenica. Thiago Motta, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe optare per il collaudato 4-2-3-1 con Skorupski in porta. In difesa Posch a destra, Soumaouro e Lucumì in mezzo e Cambiaso a sinistra. Davanti a loro Schouten e Moro in mediana. Dietro a Barrow, unica punta, pronti Orsolini, Dominguez e Soriano. Fonte: Corriere dello Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)andrà in scena domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sportsi affiderà ain avanti. SCELTE – Il, reduce dal successo di Marassi sulla Sampdoria, si prepara a sfidare l’domenica., secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe optare per il collaudato 4-2-3-1 con Skorupski in porta. In difesa Posch a destra, Soumaouro e Lucumì in mezzo e Cambiaso a sinistra. Davanti a loro Schouten e Moro in mediana. Dietro a, unica punta, pronti Orsolini, Dominguez e Soriano. Fonte: Corriere dello Sport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

