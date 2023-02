Bologna-Inter, si rivede de Vrij! Brozovic dal 1?: la probabile – CdS (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bologna-Inter è in programma domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport Inzaghi dovrebbe optare per de Vrij in difesa. Brozovic partirà dal 1? IN CAMPO – L‘Inter, dopo la vittoria sul Porto in Champions League, è pronta a rituffarsi nel campionato. Domenica i nerazzurri sfideranno il Bologna di fronte ad un Dall’Ara gremito. Inzaghi dovrebbe confermare Onana fra i pali. In difesa turno di riposo per Acerbi, con de Vrij che prenderà il suo posto al centro, con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo si rivede Brozovic dal 1?, con Barella e Calhanoglu nel ruolo di mezzali. Sugli esterni Dimarco e Dumfries. In attacco pronti Lautaro Martinez e Lukaku. Fonte: Corriere dello Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)è in programma domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport Inzaghi dovrebbe optare per de Vrij in difesa.partirà dal 1? IN CAMPO – L‘, dopo la vittoria sul Porto in Champions League, è pronta a rituffarsi nel campionato. Domenica i nerazzurri sfideranno ildi fronte ad un Dall’Ara gremito. Inzaghi dovrebbe confermare Onana fra i pali. In difesa turno di riposo per Acerbi, con de Vrij che prenderà il suo posto al centro, con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo sidal 1?, con Barella e Calhanoglu nel ruolo di mezzali. Sugli esterni Dimarco e Dumfries. In attacco pronti Lautaro Martinez e Lukaku. Fonte: Corriere dello Sport-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - internewsit : Lukaku, tra un debito da saldare e la titolarità contro il Bologna - TS - - infoitsport : Bologna-Inter, quante assenze per Thiago Motta: 6 gli indisponibili per i rossoblù -