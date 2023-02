Bologna-Inter, Inzaghi fa rifiatare Darmian e non solo: le probabili scelte – SM (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bologna-Inter è la sfida in programma domenica alle 12.30, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Inzaghi, dopo il trionfo europeo con il Porto, potrebbe cambiare qualcosina nell’undici iniziale. Secondo sportmediaset.it, potrebbero riposare Darmian, Acerbi e Mkhitaryan CAMBIAMENTI – Bologna-Inter, sfida in programma allo stadio “Dall’Ara” domenica alle 12.30, potrebbe vedere qualche cambiamento nell’undici iniziale di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo con il Porto. Qualcuno ha bisogno di rifiatare mentre chi è tornato da poco, come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e acquistare sempre più fiducia. Bologna-Inter, Inzaghi cambia a centrocampo e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023)è la sfida in programma domenica alle 12.30, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A., dopo il trionfo europeo con il Porto, potrebbe cambiare qualcosina nell’undici iniziale. Secondo sportmediaset.it, potrebbero riposare, Acerbi e Mkhitaryan CAMBIAMENTI –, sfida in programma allo stadio “Dall’Ara” domenica alle 12.30, potrebbe vedere qualche cambiamento nell’undici iniziale di Simone, reduce dal trionfo con il Porto. Qualcuno ha bisogno dimentre chi è tornato da poco, come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e acquistare sempre più fiducia.cambia a centrocampo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - internewsit : Bologna-Inter, Inzaghi fa rifiatare Darmian e non solo: le probabili scelte - SM - - Fedescrive94 : RT @givemelove_24: Bologna-Inter Domenica ore 12.30 Non vedo cosa possa andare storto. -