Bologna-Inter, felsinei al lavoro: differenziato per 3. Il focus di Thiago Motta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si avvicina Bologna-Inter, match dell'ora di pranzo domenica 26 alle 12.30. Thiago Motta, oggi parlerà in conferenza stampa. Intanto ha lavorato in mattinata ALLENAMENTO ? L'Inter sfiderà il Bologna domenica all'ora di pranzo. I nerazzurri dovranno dare continuità dopo il grande successo col Porto in Champions League. I felsinei hanno fatto una seduta tattica con particolare attenzione ai tiri da fuori. differenziato per Kevin Bonifazi e Joshua Zirkzee, terapie per l'ex Marko Arnautovic. Oggi conferenza stampa del tecnico felsineo.

