Bologna-Inter, diversi cambi in arrivo da parte di Inzaghi? La probabile Simone Inzaghi starebbe pensando ad alcuni cambi nella formazione dell'Inter che sfiderà domenica prossima il Bologna rispetto a quella che è scesa in campo mercoledì scorso contro il Porto mercoledì scorso. probabile FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, potrebbero essere quattro i cambi da parte di Simone Inzaghi nella formazione titolare dell'Inter che giocherà domenica in Serie A contro il Bologna rispetto all'undici in campo mercoledì scorso contro il Porto in Champions League. Una delle novità sarebbe in difesa, dove Stefan de Vrij dovrebbe prendere il posto di Francesco Acerbi. Denzel Dumfries sulla fascia destra al posto di Matteo Darmian. A centrocampo invece Marcelo Brozovic al posto di ...

