L'agenzia statunitense Faa chiede al colosso degli aeromobili di porre rimedio di porre rimedio alle criticità riscontrate ha nuovamente sospeso le consegne dei suoi aerei a lungo raggio 787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera.

Boeing sospende di nuovo la consegna del 787 Dreamliner: problemi alla fusoliera Il Sole 24 ORE

Ascolta la versione audio dell'articoloBoeing ha nuovamente sospeso le consegne dei suoi aerei a lungo raggio 787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esam ..."Abbiamo informato Faa ed intanto abbiamo sospeso le consegne del velivolo, in attesa di completare le verifiche si sicurezza e di fornire la documentazione richiesta", hanno spiegato da Boeing. Per i ...