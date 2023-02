Blitz Napoli, contatti avviati per il colpaccio in Serie A: ‘bloccato’ il bomber post Osimhen (Di venerdì 24 febbraio 2023) Blitz Napoli, ‘bloccato’ il bomber post Osimhen: contatti avviati per il colpaccio in Serie A. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Napoli sogna lo scudetto e settimana dopo settimana l’obiettivo diventa sempre più possibile considerati i punti di vantaggio sulle inseguitrici. La società lavora senza perdere di vista l’obiettivo ma soprattutto con un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023)ilper ilinA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilsogna lo scudetto e settimana dopo settimana l’obiettivo diventa sempre più possibile considerati i punti di vantaggio sulle inseguitrici. La società lavora senza perdere di vista l’obiettivo ma soprattutto con un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Nuovo blitz anti droga a Scampia: arrestato un 65enne #Napoli - fattidinapoli : Napoli: Scampia, blitz anti-droga dei Carabinieri, 65enne in manette - - mattinodinapoli : Blitz anti-#prostituzione tra #Napoli e Sannio: 6 arresti - Sport_Fair : #Napoli devastante anche in #ChampionsLeague: vince a Francoforte e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno - CalcioWeb : Il #Napoli regala spettacolo anche in #ChampionsLeague: blitz contro il Francoforte e qualificazione vicinissima -