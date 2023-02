Bilancio Napoli 2022, conti ancora in rosso per gli azzurri: quanto ha perso la società (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, sono stati resi noti tutti i dettagli del Bilancio presentato dalla SSC Napoli per quanto riguarda l’esercizio del 2022. Un’annata caratterizzata dalla politica di austerity adottata a partire da questa stagione, soprattutto in sede di mercato. Scelta che ha visto partire tanti pezzi pregiati, facendo crollare di conseguenza il monte ingaggi. I risultati, per fortuna, non ne hanno risentito. Anzi, sono addirittura migliorati rispetto allo scorso, consegnando ai tifosi una squadra destinata a scrivere pagine importanti. Tuttavia, i conti per la società sono ancora in rosso: i risultati sul taglio del monte stipendi, infatti, saranno visibili solo dal prossimo anno, in quanto anche ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, sono stati resi noti tutti i dettagli delpresentato dalla SSCperriguarda l’esercizio del. Un’annata caratterizzata dalla politica di austerity adottata a partire da questa stagione, soprattutto in sede di mercato. Scelta che ha visto partire tanti pezzi pregiati, facendo crollare di conseguenza il monte ingaggi. I risultati, per fortuna, non ne hanno risentito. Anzi, sono addirittura migliorati rispetto allo scorso, consegnando ai tifosi una squadra destinata a scrivere pagine importanti. Tuttavia, iper lasonoin: i risultati sul taglio del monte stipendi, infatti, saranno visibili solo dal prossimo anno, inanche ...

