Biden, l'Ucraina è ancora indipendente e libera (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Oggi, un anno dopo che le bombe hanno iniziato a cadere, l'Ucraina è ancora indipendente e libera". Lo scrive su Twitter Joe Biden in occasione del primo anniversario della guerra". "Da Kherson a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Oggi, un anno dopo che le bombe hanno iniziato a cadere, l'". Lo scrive su Twitter Joein occasione del primo anniversario della guerra". "Da Kherson a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Innaro: 'Da noi non è stato abbastanza evidenziato che se Biden ha potuto mettere piede a Kyiv è grazie all'assenso… - AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni ha avuto un colloquio telefonico con il @POTUS Joe Biden. I due leader hanno discusso… - andreacantelmo8 : #Biden: 'Un anno dopo che le bombe hanno iniziato a cadere, l'#Ucraina è ancora indipendente e libera. In più della… - fabrynet81 : RT @ale_dibattista: Biden va a Kiev, sapete perché? Volete saper chi guadagna con la guerra e la ricostruzione dell’Ucraina? Ve ne parlo in… -