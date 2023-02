Biathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali Giovanili: 15 azzurrini impegnati in Kazakistan (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il prossimo weekend vedrà l’inizio ufficiale dei Campionati Mondiali Giovanili di Biathlon 2023, in programma a Shchuchinsk (in Kazakistan) da sabato 4 a domenica 12 marzo. Come di consueto la rassegna iridata giovanile accoglie le categorie juniores e youth, per un totale di diciotto titoli da assegnare tra competizioni individuali e a squadre. La FISI ha annunciato quest’oggi l’elenco dei 15 atleti azzurri selezionati per l’evento più importante della stagione in campo giovanile. Nel settore femminile sono state convocate tra le juniores Sara Scattolo, Linda Zingerle, Martina Trabucchi e Birgit Schoelzhorn, mentre tra le youth verranno schierate Fabiana Carpella, Astrid Plosch, Alice Pacchiodi e Carlotta Gautero (classe 2006, la più giovane della spedizione tricolore). La squadra maschile juniores verrà composta da ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il prossimo weekend vedrà l’inizio ufficiale dei Campionatidi2023, in programma a Shchuchinsk (in) da sabato 4 a domenica 12 marzo. Come di consueto la rassegna iridata giovanile accoglie le categorie juniores e youth, per un totale di diciotto titoli da assegnare tra competizioni individuali e a squadre. La FISI ha annunciato quest’oggi l’elenco dei 15 atleti azzurri selezionati per l’evento più importante della stagione in campo giovanile. Nel settore femminile sono state convocate tra le juniores Sara Scattolo, Linda Zingerle, Martina Trabucchi e Birgit Schoelzhorn, mentre tra le youth verranno schierate Fabiana Carpella, Astrid Plosch, Alice Pacchiodi e Carlotta Gautero (classe 2006, la più giovane della spedizione tricolore). La squadra maschile juniores verrà composta da ...

