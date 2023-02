Berlinale Series 2023: vince The Good Mothers, la serie sulle donne che hanno sfidato la ‘ndrangheta (Di venerdì 24 febbraio 2023) La nuova serie italiana The Good Mothers, che racconta le coraggiose donne che hanno sfidato la ‘ndrangheta, ha vinto il primo Berlinale series Award al Festival di Berlino, ed uscirà su Disney+ ad aprile La nuova serie originale italiana The Good Mothers ha vinto il “Berlinale series Award” alla 73° edizione del Festival di Berlino. Il premio è stato istituito quest’anno ed è il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival. A ritirare il premio i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. La serie targata Disney+ è stata presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) La nuovaitaliana The, che racconta le coraggiosechela, ha vinto il primoAward al Festival di Berlino, ed uscirà su Disney+ ad aprile La nuovaoriginale italiana Theha vinto il “Award” alla 73° edizione del Festival di Berlino. Il premio è stato istituito quest’anno ed è il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival. A ritirare il premio i registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso. Latargata Disney+ è stata presentata in anteprima mondiale in concorso nella sezione ...

