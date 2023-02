Benvenuti nel nuovo disordine mondiale: così un anno di guerra in Ucraina ha stravolto gli equilibri globali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 24 febbraio 2022 non sarà ricordato solo come l’inizio della guerra in Ucraina, ma come il superamento di una linea rossa che ha aperto un vaso di Pandora che speravamo rimanesse chiuso per sempre. In un mondo in cui gli equilibri erano sotto molti aspetti l’avanzare per inerzia di una serie di linee e convenzioni tracciate alla fine della Seconda guerra mondiale, la spallata data dalla Russia con l’inizio di quella che Vladimir Putin annunciò come “operazione militare speciale” è stata sufficiente a mettere in crisi tali equilibri, forse in maniera definitiva. Da quel vaso di Pandora sono dunque usciti numerosi spettri, come la guerra di conquista o i timori del ricorso all’atomica, che confidavamo fossero finiti nel dimenticatoio e consegnati ai libri di storia ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 24 febbraio 2022 non sarà ricordato solo come l’inizio dellain, ma come il superamento di una linea rossa che ha aperto un vaso di Pandora che speravamo rimanesse chiuso per sempre. In un mondo in cui glierano sotto molti aspetti l’avanzare per inerzia di una serie di linee e convenzioni tracciate alla fine della Seconda, la spallata data dalla Russia con l’inizio di quella che Vladimir Putin annunciò come “operazione militare speciale” è stata sufficiente a mettere in crisi tali, forse in maniera definitiva. Da quel vaso di Pandora sono dunque usciti numerosi spettri, come ladi conquista o i timori del ricorso all’atomica, che confidavamo fossero finiti nel dimenticatoio e consegnati ai libri di storia ...

