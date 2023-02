Benetton | mln per opere non realizzate | nuova inchiesta Perquisizioni della Gdf al ministero dei Trasporti

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La Guardia di Finanza ha acceso un nuovo faro sull'a carico deiper il crollo del Ponte Morandi. Il gruppo trevigiano è riuscito per ora durante il processo in corso per la strage di Genova a evitare la responsabilità penale, ma adesso le cose potrebbero cambiare. Infatti, la Gdf - si legge su La Verità - sta cercando di capire se i dividendi che gli imprenditori trevigiani si sono spartiti mentre la rete autostradale cadeva a pezzi fossero legittimi. Da qualche mese la Procura di Roma e la Gdf hanno avviato un'per far luce su vent'anni di incassi miliardari da parte dei. Nelle scorse settimane, gli inquirenti si sono presentati sia negli uffici romani di Autostrade per l'Italia e sia aldei, per acquisire la documentazione ...