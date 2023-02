Belotti: 'La mia miglior partita, pronto alla guerra per la Roma' (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'attaccante della Roma, Andrea Belotti ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'attaccante della, Andreaha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VoceGiallorossa : ??? Belotti: 'Questa è stata la mia miglior partita qui. Sono molto contento ed emozionato. Siamo maturati grazie al… - PagineRomaniste : #Belotti: 'So che vicino a me ho un attaccante forte come Tammy, però mi sono sempre dato l’input di migliorare'… - VincenzoASR06 : RT @LAROMA24: ?? #RomaSalisburgo, #Belotti: 'Mia miglior partita in giallorosso. Voglio vincere e se c’è da fare la guerra sono pronto a f… - LAROMA24 : ?? #RomaSalisburgo, #Belotti: 'Mia miglior partita in giallorosso. Voglio vincere e se c’è da fare la guerra sono… - PagineRomaniste : #Belotti: 'Ho continuato a lavorare e adesso so che sto bene fisicamente. Cerco di dare tutto in campo, perché vog… -