Bebe Rexha si esibirà ai Kids' Choice Awards 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bebe Rexha – cantante e autrice nominata ai Grammy – si esibirà ai Kids' Choice Awards 2023 in programma a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Lo show – presentato da Nate Burleson insieme alla social superstar Charli D'Amelio – sarà trasmesso in Italia con tre appuntamenti imperdibili. Da giovedì 9 marzo dalle 20:00 sarà in anteprima su Sky on demand, venerdì 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon (Sky 605), e sabato 11 marzo alle 20:30 su Super!, canale 47 del ddt e di tivùsat e sul 625 di Sky. «Ho sempre amato i Kids' Choice Awards di Nickelodeon. E non vedo l'ora di esibirmi e di vedere chi verrà ricoperto di slime!», ha commentato Bebe Rexha.

