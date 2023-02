Bebe Rexha si esibirà ai Kids’ Choice Awards 2023

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 febbraio 2023)– cantante e autrice nominata ai Grammy – siaiin programma a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Lo show – presentato da Nate Burleson insieme alla social superstar Charli D’Amelio – sarà trasmesso in Italia con tre appuntamenti imperdibili. Da giovedì 9 marzo dalle 20:00 sarà in anteprima su Sky on demand, venerdì 10 marzo alle 20:00 su Nickelodeon (Sky 605), e sabato 11 marzo alle 20:30 su Super!, canale 47 del ddt e di tivùsat e sul 625 di Sky. «Ho sempre amato idi Nickelodeon. E non vedo l’ora di esibirmi e di vedere chi verrà ricoperto di slime!», ha commentato. I Nickelodeon...