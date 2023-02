**Bce: Visco, 'su rialzi tassi attenti a non andare troppo oltre'** (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Con i ritocchi decisi nell'ultimo anno la Bce ha condotto complessivamente "un rialzo di 300 punti ma che partiva da tassi negativi, entro un anno il tasso reale sarà circa a zero: francamente, non è qualcosa di cui preoccuparsi, ma dobbiamo stare attenti a non andare troppo in avanti". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervistato dalla emittente CNBC-TV18 a margine del vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20, in corso a Bangalore in India. Nelle decisioni in Consiglio direttivo, auspica, "dobbiamo essere cauti e determinati". Ma - sottolinea Visco -"anche se abbiamo già indicato per marzo un rialzo da 50 punti, abbiamo anche detto che decideremo nelle singole riunioni, sulle base delle indicazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Con i ritocchi decisi nell'ultimo anno la Bce ha condotto complessivamente "un rialzo di 300 punti ma che partiva danegativi, entro un anno il tasso reale sarà circa a zero: francamente, non è qualcosa di cui preoccuparsi, ma dobbiamo starea nonin avanti". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignaziointervistato dalla emittente CNBC-TV18 a margine del vertice dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20, in corso a Bangalore in India. Nelle decisioni in Consiglio direttivo, auspica, "dobbiamo essere cauti e determinati". Ma - sottolinea-"anche se abbiamo già indicato per marzo un rialzo da 50 punti, abbiamo anche detto che decideremo nelle singole riunioni, sulle base delle indicazioni ...

