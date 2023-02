Bayern Monaco-Union Berlin (domenica 26 febbraio 2023 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad un girone di distanza pochi avrebbero scommesso di rivedere Bayern Monaco ed Union Berlin appaiate in vetta alla classifica: e invece il periodo così così dei bavaresi in campionato ha permesso tutto questo, con la squadra di Fischer che continua a vivere un sogno. La squadra di Nagelsmann è reduce dal brutto KO contro la bestia nera Monchengladbach, una partita fortemente influenzata InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad un girone di distanza pochi avrebbero scommesso di rivedereedappaiate in vetta alla classifica: e invece il periodo così così dei bavaresi in campionato ha permesso tutto questo, con la squadra di Fischer che continua a vivere un sogno. La squadra di Nagelsmann è reduce dal brutto KO contro la bestia nera Monchengladbach, una partita fortemente influenzata InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - GA7_Official : C’è una differenza di narrazione tra il dire “sesti in Bundesliga” e “a -5 dal Bayern Monaco primo”. - infobetting : Bayern Monaco-Union Berlin (domenica 26 febbraio 2023 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici… - MarcoFerru1 : @salomone_l @OfficialSSLazio Luigi questo sorteggio non può essere peggio del sorteggio di Champions che hai fatto… - Pall_Gonfiato : Un goal costoso ed inutile, Lewandowski fa 25 in stagione: scatta il bonus da pagare al Bayern Monaco -