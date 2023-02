... Ajax - Tottenham 2 - 3 Ajax - Real Madrid 1 - 2 Real Madrid - Ajax 1 - 4 Ottavi 2018/19 Inter -0 - 1- Inter 2 - 3 Ottavi 2010/11 Ajax - Panathinaikos 0 - 1 ...17:30M. - Union Berlino CALCIO - LIGUE 1 13:00 Lorient - Auxerre 15:00 Ajaccio - Troyes 15:00 Clermont - Strasburgo 15:00 Nantes - Rennes 15:00 Reims - Toulouse 17:05- Nizza 20:45 ...

Bayern Monaco, scelto l'erede di Neuer | Mercato Calciomercato.com

Bayern Monaco, 200 panchine in EuroLeague per Andrea Trinchieri Sportando

Bayern Monaco, multa salata per Nagelsmann: ecco cos'ha fatto Calciomercato.com

Ranking UEFA 2022/23 aggiornato: Bayern Monaco in testa, Napoli seconda Calcio d'Angolo

Bayern Monaco e Manchester United hanno chiesto Osimhen al Napoli: la reazione di De Laurentiis CalcioNapoli24

Pronostici Champions League: le quote premiano il Manchester City per la vittoria finale. Salgono le quote offerte per il successo del Napoli ...Il club bianconero si gode l’esterno argentino Angel Di Maria dopo la tripletta al Nantes. E spera in un rinnovo per un’altra stagione ...