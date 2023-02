Basta scuola di parte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Anche oggi (e pure domani e anche dopodomani probabilmente) la sinistra ha il suo nemico del giorno. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Anche oggi (e pure domani e anche dopodomani probabilmente) la sinistra ha il suo nemico del giorno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Scoppia la polemica su #Valditara per le sua parole sulla lettera della #preside di #Firenze sul #fascismo. Ma Oc… - MErsettis : RT @luca_cangemi: Il ministro #Valditara si è già reso protagonista di molte posizioni che offendono la #scuola. Dopo le minacce alla presi… - angel_other : RT @AxiaFel: @DarioNardella Nn c'è stato nessun attacco 'fascista' visto che il fascismo non esiste più se non nelle vostre teste, ormai. C… - Despo33432062 : @diania30 @meltingmax @CHRONOMANFIVE @GuidoCrosetto Non politicizzare, guarda che ho fatto pure io la scuola e mi r… - alexchri1 : RT @GiancarloDeRisi: Valditara bacchetta la preside per la lettera agli studenti: 'Basta politicizzare la scuola. Assurdo parlare di rischi… -