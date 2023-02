Basta il buon senso di Mattarella a trasformarli in un governo balneare (Di venerdì 24 febbraio 2023) La condanna per l'aggressione davanti al liceo di Firenze, cuore del caso Valditara, poi i richiami sulle concessioni balneari e sull'abuso di decreti. Non sono attacchi politici del Colle, ma finiscono per evidenziare imperizia e goffagine dell'esecutivo Meloni Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) La condanna per l'aggressione davanti al liceo di Firenze, cuore del caso Valditara, poi i richiami sulle concessioni balneari e sull'abuso di decreti. Non sono attacchi politici del Colle, ma finiscono per evidenziare imperizia e goffagine dell'esecutivo Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se ami il calcio, basta una foto per emozionarti #kvaratskhelia #Osimhen Buon sabato - medicojunghiano : Basta il buon senso di Mattarella a trasformarli in un governo balneare - HuffPost Italia - _kookie_jk_____ : Praticamente una massa che rincorreva Namjoon,la sicurezza faceva quel che poteva,ma letteralmente lo hanno cerchia… - MonicaCominelli : RT @Robertina969: Se telefonando io volessi dirti addio ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri ti rivedrei. Se gu… - momi98376112 : @laura_pampers Ma non gli basta il buon tavassone che dà a tutti il consiglio giusto -