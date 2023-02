(Di venerdì 24 febbraio 2023) Livorno, 23 feb. - (Adnkronos) - L'l'nel penultimo turno di qualificazione al Mondiale 2023 (25 agosto/10 settembre), manifestazione cui l'è già qualificata. A Livorno, gli azzurri si impongono con il punteggio di 85-75 grazie ai 28di uno scatenato Nico. Per il play della Virtus un referto da incorniciare: 4/7 dall'arco, 10/10 ai liberi, con 6 assist e 4 recuperi. Domenica si chiude il girone con la trasferta in Spagna: appuntamento alle 18 al Pabellon Multiusos di Caceres, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Basket: qualificazioni mondiali, l'Italia batte 85-75 l'Ucraina con 28 punti di Mannion - - sportface2016 : #Basket Un grande #Mannion trascina l'#Italia alla vittoria sull'#Ucraina nelle qualificazioni ai #Mondiali #FIBAWCQ - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali basket 2023: Italia-Ucraina 85-75, 28 punti per Mannion: L'Italia batte l'Ucraina nel penul… - DueMondiNews : ????Basket, qualificazioni mondiali 2023: Alessandro Cappelletti tra i convocati per Italia-Ucraina e Spagna-Italia… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:45) Basket - Qualificazioni Coppa del Mondo - Italia Vs Ucraina (Sport) #StaseraInTV 23/02/2023 #PrimaSerata #basket-quali -

...l'Ucraina in un match valido per lealla World Cup 2023. A referto anche Nico Mannion. - Questa sera su TRC, dalle ore 21:30, nuovo appuntamento in diretta con la trasmissione...... presentata a Livorno in occasione della partita diItalia - Ucraina, valida per leal Mondiale 2023. 'Cancro, malattie ematologiche e cardio - vascolari interessano in totale ...

Basket, qualificazioni Mondiali: Italia-Ucraina in diretta. Live LivornoToday

Qualificazioni Mondiali basket 2023: dove vedere Italia-Ucraina in tv e streaming Sky Sport

LIVE Italia-Ucraina 69-61, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: Azzurri in controllo, +8 a -5' dal termine! Spissu sugli scudi OA Sport

Italia-Ucraina in tv oggi, Qualificazioni Mondiali 2023 basket: orario, programma in chiaro, streaming OA Sport

Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, c'è l'Ucraina a Livorno per un ritorno dopo 27 anni OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:55 L’Italbasket risponde alla Spagna – vincitrice contro l’Islanda – e rimane in vetta al gruppo L. L’Ucraina purtroppo viene estromessa dalla lotta per pr ...Brutte notizie per l'Italbasket e l'Olimpia Milano. Nel corso della gara contro l'Ucraina valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023, Paul Biligha ha subito un infortunio. Come riferito da Sky, ...