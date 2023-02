Basket | qualificazioni Mondiali 2023 | Mannion trascina l’Italia | Ucraina battuta 85-75

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tabellino e la cronaca di Italia-85-75, match valido per la quinta giornata del gruppo L delleaidi. Al Pala Modigliani di Livorno, esaurito in ogni ordine di posto, gli Azzurri del ct Pozzecco fanno il loro dovereti da un Nicoda 28 punti (50% dal campo e 10/10 ai liberi) e dai 21 punti di Marco Spissu. Nota stonata della serata la distorsione al ginocchio rimediata da Paul Biligha, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Adesso la trasferta in Spagna domenica, che mette in palio il primo posto nel girone: un dettaglio che potrebbe avere un peso importante in sede di sorteggio della fase finale del Mondiale. RISULTATI E CLASSIFICHE...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali basket 2023: Italia-Ucraina 85-75, 28 punti per Mannion: L'Italia batte l'Ucraina nel penul… - DueMondiNews : ????Basket, qualificazioni mondiali 2023: Alessandro Cappelletti tra i convocati per Italia-Ucraina e Spagna-Italia… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (20:45) Basket - Qualificazioni Coppa del Mondo - Italia Vs Ucraina (Sport) #StaseraInTV 23/02/2023 #PrimaSerata #basket-quali - AntonioTisi : 21.00, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. #Calcio, @EuropaLeague: Roma-Salisburgo con… - infoitsport : Qualificazioni Mondiali Basket 2023: quando sono le partite? • Italia -

...l'Ucraina in un match valido per lealla World Cup 2023. A referto anche Nico Mannion. - Questa sera su TRC, dalle ore 21:30, nuovo appuntamento in diretta con la trasmissione...... presentata a Livorno in occasione della partita diItalia - Ucraina, valida per leal Mondiale 2023. 'Cancro, malattie ematologiche e cardio - vascolari interessano in totale ...

Qualificazioni Mondiali basket 2023: dove vedere Italia-Ucraina in tv e streaming Sky Sport

LIVE Italia-Ucraina 69-61, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: Azzurri in controllo, +8 a -5' dal termine! Spissu sugli scudi OA Sport

Basket, qualificazioni Mondiali: Italia-Ucraina in diretta. Live LivornoToday

Italia-Ucraina in tv oggi, Qualificazioni Mondiali 2023 basket: orario, programma in chiaro, streaming OA Sport

Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, c'è l'Ucraina a Livorno per un ritorno dopo 27 anni OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:55 L’Italbasket risponde alla Spagna – vincitrice contro l’Islanda – e rimane in vetta al gruppo L. L’Ucraina purtroppo viene estromessa dalla lotta per pr ...Brutte notizie per l'Italbasket e l'Olimpia Milano. Nel corso della gara contro l'Ucraina valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023, Paul Biligha ha subito un infortunio. Come riferito da Sky, ...