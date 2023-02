Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia in Spagna senza Biligha, Ricci e Cappelletti (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Italia, dopo la vittoria contro l’Ucraina nella quinta partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Giappone, Indonesia e Filippine 2023, sarà impegnata domenica alle ore 18:00 al cospetto della Spagna, in quel di Caceres. Gianmarco Pozzecco ha già pensato ad alcune modifiche all’interno del roster azzurro. Il coach della Nazionale, infatti, ha deciso che non faranno parte della trasferta in Extremadura Paul Biligha, Alessandro Cappelletti e Giampaolo Ricci. Per questi ultimi due scelta tecnica, per il centro di Milano, invece, probabile precauzione dopo l’uscita per un problema fisico nella serata di Livorno. Basket: Mannion domina, bella Italia a Livorno. Ucraina battuta ed eliminata dalla corsa ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’, dopo la vittoria contro l’Ucraina nella quinta partita della seconda fase delleaidi Giappone, Indonesia e Filippine, sarà impegnata domenica alle ore 18:00 al cospetto della, in quel di Caceres. Gianmarco Pozzecco ha già pensato ad alcune modifiche all’interno del roster azzurro. Il coach della Nazionale, infatti, ha deciso che non faranno parte della trasferta in Extremadura Paul, Alessandroe Giampaolo. Per questi ultimi due scelta tecnica, per il centro di Milano, invece, probabile precauzione dopo l’uscita per un problema fisico nella serata di Livorno.: Mannion domina, bellaa Livorno. Ucraina battuta ed eliminata dalla corsa ...

