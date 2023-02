Basket | Mannion domina | bella Italia a Livorno Ucraina battuta ed eliminata dalla corsa ai Mondiali 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’continua il proprio cammino nelle qualificazioni ai, per i quali ha già staccato il pass, con una vittoria contro l’nella quinta giornata della seconda fase. Il Modigliani Forum saluta il ritorno degli azzurri adopo 27 anni con la felicità di ottomila persone che salutano l’85-75 per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, trascinati da un magnifico Nico, al record di punti in Nazionale (28). Per l’bene Issuf Sanon con 15. Chesia in grande serata lo si capisce fin da un primo quarto che viene letteralmenteto dal giocatore della Virtus Bologna. Per lui, solo nei 10 minuti iniziali, 16 punti con 1/1 da tre, 2/2 da due e 8/8 in lunetta. L’, però, ...