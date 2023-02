Basket, la Virtus Bologna reagisce e vince in Eurolega! Baskonia ko, Belinelli e Teodosic protagonisti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna alla vittoria la Virtus Bologna in Eurolega! I bianconeri piegano alla Segafredo Arena il temibile Baskonia per 88-83 nella venticinquesima giornata della regular season 2022-2023, grazie ad una parte centrale di partita di grande intensità. Gli ospiti hanno provato ad impensierire i bolognesi nel finale, con la squadra di Sergio Scariolo – che volerà in Spagna per guidare la sua Nazionale nel match di domenica contro l’ItalBasket che chiude le Qualificazioni ai Mondiali 2023 – che non molla e riesce ad esultare per la dodicesima vittoria in stagione in Europa, avvicinando ancora la zona play-off. Milos Teodosic giganteggia e chiude con 17 punti a referto, insieme a Marco Belinelli che trascina ancora una volta i suoi con 15 punti. Doppia cifra anche per Tornike ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna alla vittoria lainI bianconeri piegano alla Segafredo Arena il temibileper 88-83 nella venticinquesima giornata della regular season 2022-2023, grazie ad una parte centrale di partita di grande intensità. Gli ospiti hanno provato ad impensierire i bolognesi nel finale, con la squadra di Sergio Scariolo – che volerà in Spagna per guidare la sua Nazionale nel match di domenica contro l’Italche chiude le Qualificazioni ai Mondiali 2023 – che non molla e riesce ad esultare per la dodicesima vittoria in stagione in Europa, avvicinando ancora la zona play-off. Milosgiganteggia e chiude con 17 punti a referto, insieme a Marcoche trascina ancora una volta i suoi con 15 punti. Doppia cifra anche per Tornike ...

