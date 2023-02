Basket, Italia-Ucraina 85-75. Pozzecco: “Non era amichevole e lo abbiamo dimostrato” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gianmarco Pozzecco ha parlato nel post-partita di Italia-Ucraina 85-75, match valido per il gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2023. “abbiamo giocato una partita tosta, lo avevamo detto che per noi non sarebbe stata un’amichevole e lo abbiamo dimostrato – spiega – abbiamo rispettato lo sport, ovviamente mi dispiace per l’Ucraina e per il mio amico Sasha Volkov. Tornare a Livorno dopo 30 anni è stato speciale e la squadra ha ripagato al meglio l’affetto di questa città.” Unica nota negativa della serata l’infortunio al ginocchio di Biligha: “E’ il nostro capitano, speriamo che non sia nulla di grave”, conclude Pozzecco. Italia-Ucraina: CRONACA E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gianmarcoha parlato nel post-partita di85-75, match valido per il gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2023. “giocato una partita tosta, lo avevamo detto che per noi non sarebbe stata un’e lo– spiega –rispettato lo sport, ovviamente mi dispiace per l’e per il mio amico Sasha Volkov. Tornare a Livorno dopo 30 anni è stato speciale e la squadra ha ripagato al meglio l’affetto di questa città.” Unica nota negativa della serata l’infortunio al ginocchio di Biligha: “E’ il nostro capitano, speriamo che non sia nulla di grave”, conclude: CRONACA E TABELLINO SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Lo Juventus Museum inaugura la mostra 'Viaggio nella storia della Coppa Italia di Basket' ?? - romeoagresti : #Juventus: viaggio nella storia della Coppa Italia di basket. Presente, tra gli altri ospiti, Ettore Messina ??????… - sportface2016 : #Basket #ItaliaUcraina Il ct #Pozzecco nel post-partita di #Livorno: 'Non era un'amichevole per noi e lo abbiamo di… - SportRepubblica : Basket, Mannion e Spissu show: 49 punti in due. L'Italia batte l'Ucraina - Eurosport_IT : Un Mannion letteralmente 'on fire' trascina l'Italia al successo ???? #ItalBasket | #Mannion | #Italia | #Ucraina -