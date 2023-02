Basket, Eurolega 2022/2023: risultati e classifica aggiornata (Di venerdì 24 febbraio 2023) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata dell’Eurolega 2022/2023 di Basket. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito la classifica e i risultati di tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO classifica Eurolega – Regular Season Olympiacos Pireo 18V-7P Real Madrid 17V-7 FC Barcellona 17V-8P AS Monaco 15V-10P Fenerbahce Beko Istanbul 15V-9P Valencia Basket 13V-12P Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 13V-12P Partizan ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Idi tutte le partite e ladell’di. Ci siamo, è finalmente tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione della maggiore competizione europea di pallacanestro, che vede l’Italia tornare ad essere rappresentata da due squadre: all’Olimpia Milano si è infatti aggiunta la Virtus Bologna. Di seguito lae idi tutto il torneo, dalla fase a gironi alle Final Four. IL REGOLAMENTO– Regular Season Olympiacos Pireo 18V-7P Real Madrid 17V-7 FC Barcellona 17V-8P AS Monaco 15V-10P Fenerbahce Beko Istanbul 15V-9P Valencia13V-12P Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 13V-12P Partizan ...

