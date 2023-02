Basket | ad Altavilla arriva la prima sconfitta per la Mata Leao

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonel campionato Uisp diper laLeão Benevento, che nel recupero della quinta giornata è uscita58-42 dal campo dell’Hellas. Gli uomini di coach Marrone si sono presentati all’appuntamento in formazione rimaneggiata a causa di vari infortuni e hanno pagato l’handicap della panchina corta in una partita giocata punto a punto e carica di falli. Bravi i padroni di casa a trovare canestri pesanti da ogni posizione e a mantenersi in testa fino alla fine, condannando laa unameritata quanto inattesa, considerato il gap tecnico della vigilia. I giallorossi avranno poco tempo per rimuginare sul ko perché lunedì saranno attesi da un’altra ...