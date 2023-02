Bari, accusa: estorsione aggravata dal metodo mafioso, tre arresti Carabinieri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari, coadiuvati dai militari della Stazione di Bari Santo Spirito, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato in flagranza per “estorsione aggravata dal metodo mafioso” L.E, 22enne, e S.G, 25enne, vicini all’articolazione del clan “Strisciuglio”, operante nel quartiere “Palese” di Bari (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa). L’operazione dei militari dell’Arma è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una pregressa attività investigativa, nel corso della quale era emerso il ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di, coadiuvati dai militari della Stazione diSanto Spirito, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato in flagranza per “dal” L.E, 22enne, e S.G, 25enne, vicini all’articolazione del clan “Strisciuglio”, operante nel quartiere “Palese” di(accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa). L’operazione dei militari dell’Arma è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una pregressa attività investigativa, nel corso della quale era emerso il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : #Bari, accusa: estorsione aggravata dal metodo mafioso, tre arresti - ItsGrisbiBitch : Ho appena scoperto che Kekko Steven, l'ex fidanzato di Cammen nonché padre del figlio che porta in grembo, è nel ca… - occhio_notizie : Francesco Vessio, già detenuto per altri reati a Bari, è stato raggiunto da una nuova misura cautelare in carcere c… - CosenzaChannel : Cosenza, la difesa sotto accusa per i gol incassati. E Vaisanen... -