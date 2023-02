Barcellona | Piqué cacciato da un ristorante | il proprietario è fan di Shakira

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Altro episodio ache vede come protagonisti, Clara Chia e. L’ex giocatore blaugrana è stato ‘’ da un notogiapponese insieme alla sua nuova compagna. Il motivo? Ildel locale si è rifiutato di farli accomodare perché è un fan della cantante colombiana. Alle proteste dei due fidanzati, il ristoratore ha risposto: “Qui ci riserviamo il diritto di ammissione per i nostri clienti”. Un video diventato virale sui social mostrae Clara Chia piuttosto turbati all’uscita dal, in particolare modo la ragazza. SportFace.