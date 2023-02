Barcellona, il record negativo di Xavi: eliminato da 4 competizioni europee in un anno (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Barcellona è stato eliminato soltanto ai playoff di Europa League e, nonostante l’ottimo cammino in Liga, termina anzitempo la propria avventura europea. E per l’allenatore Xavi, si tratta di un record negativo che ha del clamoroso. Il giovane allenatore dei blaugrana, infatti, in poco più di un anno da quando è arrivato alla guida del club, è stato eliminato da quattro competizioni europee. Nell’ordine, per mano del Benfica nei gironi di Champions League 2021/2023, poi dall’Eintracht Francoforte ai quarti di Europa League lo stesso anno. Quest’anno a novembre fuori ai gironi di Champions League surclassato dall’Inter, quindi stasera estromesso già ai playoff di Europa League contro il Manchester ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilè statosoltanto ai playoff di Europa League e, nonostante l’ottimo cammino in Liga, termina anzitempo la propria avventura europea. E per l’allenatore, si tratta di unche ha del clamoroso. Il giovane allenatore dei blaugrana, infatti, in poco più di unda quando è arrivato alla guida del club, è statoda quattro. Nell’ordine, per mano del Benfica nei gironi di Champions League 2021/2023, poi dall’Eintracht Francoforte ai quarti di Europa League lo stesso. Quest’a novembre fuori ai gironi di Champions League surclassato dall’Inter, quindi stasera estromesso già ai playoff di Europa League contro il Manchester ...

