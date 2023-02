Barcellona fuori dall'Europa League: la reazione di Piqué è virale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Barcellona (SPAGNA) - L'eliminazione del Barcellona dall' Europa League , per mano del Manchester United , è un colpo durissimo per la squadra di Xavi . La sconfitta per 2 - 1 maturata a 'Old Trafford'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023)(SPAGNA) - L'eliminazione del, per mano del Manchester United , è un colpo durissimo per la squadra di Xavi . La sconfitta per 2 - 1 maturata a 'Old Trafford'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la prima volta dal 1997-98, il #Barcellona è fuori dalle migliori 16 squadre di qualunque Coppa Europea: allora… - sportli26181512 : #Barcellona fuori dall'#EuropaLeague: la reazione di Piqué è virale: L'ex difensore dei 'Blaugrana' commenta in dir… - GoalItalia : Barça mai così male dal 1997 ????? - aluzzi71 : RT @pallonatefaccia: 'Ho imparato a non deprimermi se le cose non vanno come vorrei, ho imparato ad andare in campo per godermi il gioco, p… - pmm131x : @lamezzastagione @PaoloCond Però il Real è sempre stato uno squadrone ed erano anni che non faceva una SF (con Pell… -