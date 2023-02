Banfi | l' ultimo saluto a Lucia A messa il biglietto del Papa ' Sei il nonno d' Italia | sarai forte'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : L'attore ha sempre raccontato che la compagna, amatissima fino all'ultimo, non aveva mai avuto motivo di essere gel… - vitaindiretta : Oggi l’ultimo saluto a #LuciaLagrasta, nella Parrocchia di Sant’Ippolito vicino a Piazza Bologna (Roma). Le parole… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Oggi l’ultimo saluto a #LuciaLagrasta, nella Parrocchia di Sant’Ippolito vicino a Piazza Bologna (Roma). Le parole di Li… - LAlimini76 : RT @vitaindiretta: Oggi l’ultimo saluto a #LuciaLagrasta, nella Parrocchia di Sant’Ippolito vicino a Piazza Bologna (Roma). Le parole di Li… - debora_ergas : RT @vitaindiretta: Oggi l’ultimo saluto a #LuciaLagrasta, nella Parrocchia di Sant’Ippolito vicino a Piazza Bologna (Roma). Le parole di Li… -

Ieri a Roma i funerali della moglie dell'attore pugliese. La Chiesa gremita di personaggi. Il cordoglio di Francesco e il sorriso commosso di Lino: 'Quanta gente, sei più famosa di ...Quattro anarchici hanno srotolato uno striscione provocatorio dal terrazzo dell'Altare della Patria • A Roma, duecento persone hanno dato l'addio a Lucia Zagaria, la moglie di Lino&...

L’ultimo bacio di Lino Banfi a Lucia Zagaria: "Speravo di andarmene con lei" QUOTIDIANO NAZIONALE

Ai funerali della moglie di Lino Banfi letta una lettera di Papa Francesco Sky Tg24

L'ultimo saluto a Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi. Folla di vip e gente comune RTL 102.5

Torna a vincere il Legnano calcio: Castanese stesa dalle reti di ... LegnanoNews.com

Matteo Papi nuovo direttore medico di Biogen Italia PharmaStar

Papa Francesco ha fatto pervenire una toccante ed emozionante missiva a Lino Banfi per la scomparsa della adorata moglie Lucia. Il Santo Padre, che ha incontrato l'attore comico in passato in diverse ...Ieri a Roma i funerali della moglie dell’attore pugliese. La Chiesa gremita di personaggi. Il cordoglio di Francesco e il sorriso commosso di Lino: "Quanta gente, sei più famosa di me" ...