Banca Mondiale, gli Usa candidano alla guida il presidente di Exor ed ex ad di Mastercard (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo le dimissioni anticipate di David Malpass per una serie di dissapori con l'amministrazione americana proprio su ambiente e aiuto ai Paesi in via di sviluppo, la Casa Bianca ha candidato alla presidenza della Banca Mondiale Ajay Banga. Si tratta dell'attuale presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, nonché ex numero uno di Mastercard. Il presidente della World Bank viene nominato ufficialmente dal suo cda, ma secondo una regola non scritta a sceglierlo è Washington (mentre il numero uno del Fondo monetario internazionale è designato dai governi europei). Quindi salvo sorprese Banga prenderà la guida della criticata istituzione nata dopo la Seconda guerra Mondiale con l'obiettivo di combattere la povertà. "Cresciuto in ...

