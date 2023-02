Banca Mediolanum si rafforza in Sicilia, Family Banker Office a Messina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Messina (ITALPRESS) – Banca Mediolanum ha inaugurato a Messina in via Garibaldi 201 un nuovo Family Banker Office, ufficio dei consulenti finanziari del gruppo. L'obiettivo è valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie.“Rafforziamo la nostra presenza in Sicilia, in particolare nella città dello Stretto – ha detto il presidente di Banca Mediolanum Giovanni Pirovano, presente all'inaugurazione -. Questa nuova sede si inserisce nella volontà da parte del nostro istituto di incrementare nell'Isola una presenza concreta che possa essere di riferimento per chi desidera risparmiare. L'obiettivo è offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare sia il risparmio che il patrimonio delle famiglie, con ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023)(ITALPRESS) –ha inaugurato ain via Garibaldi 201 un nuovo, ufficio dei consulenti finanziari del gruppo. L'obiettivo è valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie.“Rafforziamo la nostra presenza in, in particolare nella città dello Stretto – ha detto il presidente diGiovanni Pirovano, presente all'inaugurazione -. Questa nuova sede si inserisce nella volontà da parte del nostro istituto di incrementare nell'Isola una presenza concreta che possa essere di riferimento per chi desidera risparmiare. L'obiettivo è offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare sia il risparmio che il patrimonio delle famiglie, con ...

