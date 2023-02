Balneari:Mattarella,governo - Camere correggano al più presto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sulle concessioni demaniali "è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sulle concessioni demaniali "è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a ...

