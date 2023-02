Balneari: Mattarella, 'Governo e Parlamento intervengano a breve per evitare contenziosi' (2) (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Sollevano specifiche e rilevanti perplessità -scrive Mattarella- le norme inserite, in sede di conversione parlamentare, in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive. Questa materia è da tempo all'attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Di recente il legislatore, con la legge 5 agosto 2022, n. 118, tenuto conto delle sentenze definitive numero 17 e 18 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva prorogato le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2023 e aveva altresì previsto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Sollevano specifiche e rilevanti perplessità -scrive- le norme inserite, in sede di conversione parlamentare, in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive. Questa materia è da tempo all'attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Di recente il legislatore, con la legge 5 agosto 2022, n. 118, tenuto conto delle sentenze definitive numero 17 e 18 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva prorogato le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2023 e aveva altresì previsto ...

