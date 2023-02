Ballerino Dalla: il riconoscimento che premia l’innovazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) È stato presentato nella giornata di ieri, giovedì 23 febbraio, a Bologna il Ballerino Dalla, il riconoscimento assegnato agli artisti premiati da “Ciao – Rassegna Lucio Dalla”, per le forme innovative di musica e creatività”, 1° edizione della rassegna dedicata a Lucio Dalla e ispirata alla sua straordinaria capacità di visione. Sempre oggi, sono state annunciate anche le nomination del “Ballerino Dalla per le categorie “Artista”, “Canzone”, “Producer/Talent Scout”, “Colonna sonora” e “Progetto” e i finalisti del contest dedicato agli emergenti (21 selezionati per la categoria “Canzone” e 10 selezionati per la categoria “Prouducer”). I premi, che saranno assegnati annualmente, verranno conferiti il 2 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna, ... Leggi su zon (Di venerdì 24 febbraio 2023) È stato presentato nella giornata di ieri, giovedì 23 febbraio, a Bologna il, ilassegnato agli artistiti da “Ciao – Rassegna Lucio”, per le forme innovative di musica e creatività”, 1° edizione della rassegna dedicata a Lucioe ispirata alla sua straordinaria capacità di visione. Sempre oggi, sono state annunciate anche le nomination del “per le categorie “Artista”, “Canzone”, “Producer/Talent Scout”, “Colonna sonora” e “Progetto” e i finalisti del contest dedicato agli emergenti (21 selezionati per la categoria “Canzone” e 10 selezionati per la categoria “Prouducer”). I premi, che saranno assegnati annualmente, verranno conferiti il 2 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna, ...

