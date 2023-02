Baldur’s Gate 3: annunciata la data d’uscita su PS5 e PC (Di venerdì 24 febbraio 2023) Larian Studios ha presentato un nuovo trailer di Baldur’s Gate 3 annunciando anche la data d’uscita del gioco su PS5 e PC All’evento State of Play di Sony, Larian Studios ha annunciato con un nuovo trailer di gameplay che la data d’uscita delle versioni PS5, PC e Mac di Baldur’s Gate 3 è fissata al 31 agosto 2023. L’ultimo trailer del gioco ha offerto ai giocatori un’anteprima esclusiva di uno degli antagonisti ancora inediti del GdR di nuova generazione: il Generale Ketheric Thorm. Ketheric è un negromante, apparentemente invincibile, al comando di un esercito di morti attraverso la città eponima di Baldur’s Gate e doppiato da nientemeno che il famoso caratterista J.K. Simmons. Vediamo tutti i dettagli al riguardo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Larian Studios ha presentato un nuovo trailer di3 annunciando anche ladel gioco su PS5 e PC All’evento State of Play di Sony, Larian Studios ha annunciato con un nuovo trailer di gameplay che ladelle versioni PS5, PC e Mac di3 è fissata al 31 agosto 2023. L’ultimo trailer del gioco ha offerto ai giocatori un’anteprima esclusiva di uno degli antagonisti ancora inediti del GdR di nuova generazione: il Generale Ketheric Thorm. Ketheric è un negromante, apparentemente invincibile, al comando di un esercito di morti attraverso la città eponima die doppiato da nientemeno che il famoso caratterista J.K. Simmons. Vediamo tutti i dettagli al riguardo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Baldur's Gate 3: annunciata la data d'uscita su #PS5 e #PC #BaldursGate3 #LarianStudios #MacOS #Windows #tuttotek - slampuncake : comunque dopo tanta attesa, il nuovo Dragon Age esce il 31 Agosto 2023, e si chiama Baldur's Gate 3 - 4NewsItalia : Baldur’s Gate 3: Larian svela nuovi dettagli sui salvataggi e la co-op - GameXperienceIT : Baldur’s Gate 3 non è un’esclusiva console PS5, precisa Larian Studios - GamingTalker : Baldur's Gate 3, versioni per altre piattaforme non sono escluse -

Baldur's Gate III: Larian non esclude la versione Xbox Ieri, durante lo State of Play , è stata svelata la data d'uscita di Baldur's Gate III , che sarà disponibile su PC, Mac, GeForce Now e PlayStation 5 . Alla notizia dunque dell'arrivo sulla console Sony, alcuni giocatori Xbox si sono lecitamente chiesti se arriverà ... PS5: perché tanti RPG sono esclusive Nel corso dello State of Play di ieri sera , Sony ha annunciato l'arrivo di Baldur's Gate 3 su PS5. Si tratta di una mossa decisamente inaspettata: nessun gioco di Larian Studios era stato precedentemente un'esclusiva di terze parti e il nuovo titolo (attualmente disponibile ... Ieri, durante lo State of Play , è stata svelata la data d'uscita diIII , che sarà disponibile su PC, Mac, GeForce Now e PlayStation 5 . Alla notizia dunque dell'arrivo sulla console Sony, alcuni giocatori Xbox si sono lecitamente chiesti se arriverà ...Nel corso dello State of Play di ieri sera , Sony ha annunciato l'arrivo di3 su PS5. Si tratta di una mossa decisamente inaspettata: nessun gioco di Larian Studios era stato precedentemente un'esclusiva di terze parti e il nuovo titolo (attualmente disponibile ...