Baby pensioni: ecco quanto ci sono costate, la cifra monstre (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i tanti dossier sulla scrivania di Palazzo Chigi c’è anche quello sulla riforma della previdenza con l’esecutivo chiamato a trovare la giusta sintesi evitando soprattutto di ripetere errori del passato che si sono trascinati fino ad oggi ,creando squilibri al sistema con l’obiettivo di renderlo sostenibile nel medio e lungo termine. . pensioni Baby, quanto ci sono costate Un esempio decisamente calzante è quello delle Baby pensioni visto che, numeri alla mano, ad oggi sono più di 400 mila assegni corrisposti dall’Inps da 41 anni o più, a persone usciti dal mondo del lavoro in anticipo (probabilmente troppo) . lavoratori che tra gli anni ’70 e ’90 hanno beneficiato di alcune deroghe concesse all’età legale di pensionamento. Alcuni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i tanti dossier sulla scrivania di Palazzo Chigi c’è anche quello sulla riforma della previdenza con l’esecutivo chiamato a trovare la giusta sintesi evitando soprattutto di ripetere errori del passato che sitrascinati fino ad oggi ,creando squilibri al sistema con l’obiettivo di renderlo sostenibile nel medio e lungo termine. .ciUn esempio decisamente calzante è quello dellevisto che, numeri alla mano, ad oggipiù di 400 mila assegni corrisposti dall’Inps da 41 anni o più, a persone usciti dal mondo del lavoro in anticipo (probabilmente troppo) . lavoratori che tra gli anni ’70 e ’90 hanno beneficiato di alcune deroghe concesse all’età legale di pensionamento. Alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il Superbonus verrà ricordato come le baby pensioni e altre vergogne fiscali - federicofubini : I costruttori che riescono a lamentarsi per la stretta sui bonus dopo aver pasteggiato con 110 miliardi di debito p… - qui_finanza : Baby pensioni: ecco quanto ci sono costate, la cifra monstre - news_mondo_h24 : Baby pensioni, i danni dei 400mila assegni pagati per oltre 40 anni - DanieleBignami1 : @dimmeunpo @affari_politici Pensioni baby se ne sono già viste tante, però erano ammesse dall'INPS, mentre questi f… -