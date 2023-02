Avvocati Napoli, per la prima volta la presidente è una donna (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer la prima volta nella storia centenaria degli Avvocati di Napoli, la carica di presidente dell’Ordine è stata assegnata a una donna: si tratta di Titti Troianiello, la più votata alle elezioni conclusesi la settimana scorsa. L’avvocato ha ricevuto ben 2.386 preferenze. La designazione della civilista Immacolata Titti Troianiello alla presidenza può considerarsi a tutti gli effetti un evento storico: non era mai accaduto prima che questa carica venisse assegnata a un avvocato donna. Va ricordato inoltre che, per gli esperti, l’Ordine degli Avvocati di Napoli è considerato il più antico del mondo: l’Albo degli Avvocati partenopei, infatti, venne istituito nel 1780 da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer lanella storia centenaria deglidi, la carica didell’Ordine è stata assegnata a una: si tratta di Titti Troianiello, la più votata alle elezioni conclusesi la settimana scorsa. L’avvocato ha ricevuto ben 2.386 preferenze. La designazione della civilista Immacolata Titti Troianiello alla presidenza può considerarsi a tutti gli effetti un evento storico: non era mai accadutoche questa carica venisse assegnata a un avvocato. Va ricordato inoltre che, per gli esperti, l’Ordine deglidiè considerato il più antico del mondo: l’Albo deglipartenopei, infatti, venne istituito nel 1780 da ...

