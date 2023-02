Aviaria, secondo caso umano in Cambogia dopo la morte della bimba di 11 anni. L’Oms: la situazione preoccupa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una bambina di 11 anni è morta di influenza Aviaria in Cambogia, prima vittima del virus da anni nel Paese. Oggi la Cambogia ha confermato un secondo caso umano. A darne notizia è stato il ministero della Salute del Paese, spiegando che il secondo contagiato, dopo l’11enne che è morta mercoledì scorso a causa del virus, è il papà della bambina, un uomo di 49 anni. “Finora l’uomo non ha sviluppato alcun sintomo degno di nota”, dichiara il ministero in una nota, aggiungendo che sono stati prelevati campioni anche da altre 11 persone che hanno avuto un contatto diretto con la ragazza deceduta. “Questo è il secondo caso ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una bambina di 11è morta di influenzain, prima vittima del virus danel Paese. Oggi laha confermato un. A darne notizia è stato il ministeroSalute del Paese, spiegando che ilcontagiato,l’11enne che è morta mercoledì scorso a causa del virus, è il papàbambina, un uomo di 49. “Finora l’uomo non ha sviluppato alcun sintomo degno di nota”, dichiara il ministero in una nota, aggiungendo che sono stati prelevati campioni anche da altre 11 persone che hanno avuto un contatto diretto con la ragazza deceduta. “Questo è il...

