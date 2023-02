Aviaria, allarme Oms: “Preoccupano casi in Cambogia, Paesi aumentino sorveglianza” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Le autorità Cambogiane ci hanno informato di 2 casi confermati di influenza Aviaria H5N1, entrambi membri della stessa famiglia. Uno dei casi è la bambina di 11 anni”, che “purtroppo è morta” nei giorni scorsi. “Siamo in stretto contatto con le autorità del Paese per capire di più sull’epidemia. Le indagini sul campo sono in corso. La situazione globale dell’H5N1 è preoccupante data l’ampia diffusione del virus negli uccelli in tutto il mondo e le crescenti segnalazioni di casi nei mammiferi, compreso l’uomo”. A sottolinearlo è stata Sylvie Briand, direttrice della Preparazione e prevenzione di epidemie e pandemie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in un incontro stampa durante il quale l’Agenzia Onu per la salute ha annunciato la composizione del vaccino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Le autoritàne ci hanno informato di 2confermati di influenzaH5N1, entrambi membri della stessa famiglia. Uno deiè la bambina di 11 anni”, che “purtroppo è morta” nei giorni scorsi. “Siamo in stretto contatto con le autorità del Paese per capire di più sull’epidemia. Le indagini sul campo sono in corso. La situazione globale dell’H5N1 è preoccupante data l’ampia diffusione del virus negli uccelli in tutto il mondo e le crescenti segnalazioni dinei mammiferi, compreso l’uomo”. A sottolinearlo è stata Sylvie Briand, direttrice della Preparazione e prevenzione di epidemie e pandemie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in un incontro stampa durante il quale l’Agenzia Onu per la salute ha annunciato la composizione del vaccino ...

