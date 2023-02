Avete mai sentito parlare del contouring lifting? Si agisce su profilo, volumi e armonie con un effetto lifting, senza bisturi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i trattamenti viso 2023 più richiesti c’è il coutouring lifting che ha l’obiettivo di rendere il viso più giovane e fresco in minima invasività, senza bisturi: la procedura unisce varie tecniche estetiche – dal rinofiller al botox – per lavorare in sinergia sul ripristino dell’ovale, facendo particolare attenzione a naso, zigomi e labbra. Il dottor Sergio Noviello, Direttore Sanitario della clinica Milano Estetica, ce ne parla nel dettaglio. Skincare 2023: tendenze e prodotti da provare guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i trattamenti viso 2023 più richiesti c’è il coutouringche ha l’obiettivo di rendere il viso più giovane e fresco in minima invasività,: la procedura unisce varie tecniche estetiche – dal rinofiller al botox – per lavorare in sinergia sul ripristino dell’ovale, facendo particolare attenzione a naso, zigomi e labbra. Il dottor Sergio Noviello, Direttore Sanitario della clinica Milano Estetica, ce ne parla nel dettaglio. Skincare 2023: tendenze e prodotti da provare guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Ho pensato che prima di aprire bocca sull’argomento del giorno (il blocco della cessione dei crediti) occorresse pr… - CarloCalenda : Una certezza nella vita: il PD non perde mai. E se perde è sempre colpa di qualcun altro. Caro ?@sbonaccini? avete… - AlexBazzaro : Avete mai provato a volantinare materiale di destra fuori da un’università italiana? - EdoJuve67 : @Josse34775797 Non siete mai contenti. Avete rotto le ???? - Cristia07275224 : Mai come con conte e draghi son stati stanziati soldi, soprattutto sotto forma@di golden power, ma per i dormienti… -