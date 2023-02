Avellino-Virtus Francavilla, i convocati di Rastelli: in tre ai box (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Avellino e Virtus Francavilla, previsto per la ventinovesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Antonio Di Gaudio sta svolgendo allenamento differenziato e terapie per smaltire un edema causato da una ginocchiata al quadricipite. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio continueranno il programma di terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la ventinovesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi. REPORT Antonio Di Gaudio sta svolgendo allenamento differenziato e terapie per smaltire un edema causato da una ginocchiata al quadricipite. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio continueranno il programma di terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici. L'articolo ...

