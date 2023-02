Avellino | l’Eliseo rinasce con il cinema d’autore | accordo con la Cineteca di Bologna

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Iltorna al. Grazie all’intesa raggiunta tra il Comune diladi, la storica struttura di via Roma potrà avvalersi dei prestigiosi titoli presenti nel catalogo della Fondazione bolognese. Ladinon ha bisogno di presentazioni. Rientra tra le principali Istituzioni in campotografico a livello europeo, con un ruolo di primo piano nell’azione di conservazione e restauro del patrimonio filmico internazionale. Nello specifico, intraprenderà con l’ente di Palazzo di Città un concreto percorso di collaborazione, volto alla valorizzazione, alla promozione e alla diffusione dell’artetografica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : 'Io, quella mostra su Andy Warhol e l'ascensore rotto all'Eliseo. Si intervenga' #Avellino - ottopagine : 'L'Ex Eliseo ospiti la Scuola pubblica di cinema della Campania' #Avellino -

. Il M. I. D. Coordinamento Regione Campania denuncia ... Quindi ho appreso con piacere che all'exc'era la mostra ... Mio marito è sceso e per mero scrupolo ha chiesto se funzionava'......più perche ha una struttura già pronta che mettere a servizio di questo progetto in rete con altri spazi della città. 'Porterò in consiglio comunale la proposta di 'candidare''Ex -...

Avellino, l'Eliseo rinasce con il cinema d'autore: accordo con la ... anteprima24.it

Ex Eliseo, l'appello delle associazioni di cinema al Comune di Avellino AvellinoToday

La grande arte all'Eliseo, Vanzan: "Non sarà una mostra di Banksy ... AvellinoToday

«Al disagio della città questo sindaco risponde con le feste in piazza ... Orticalab