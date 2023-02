Autovelox Aversa nord | l’avvocato Nobis | “Verbali impugnabili | 100% ricorsi vinti”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ diventato l’incubo di tantissimi automobilisti. L’installato in entrambe le direzioni sull’asse mediano nei pressi dello svincolo dinel Casertano, sta facendo tantissime vittime, raggiunte dae decurtazione dei punti per aver superato i 60 chilometri orari. Secondo una stima, da luglio 2022 ad oggi sono partite circa 200mila multe. E L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... l'ennesimo tamponamento a catena, ancora una volta per lo stesso motivo: un automobilista, accortosi in ritardo della presenza dell', situato dopo una curva prima dello svincolo di...GliGli, installati dalla provincia di Caserta , si trovano uno per ogni senso di marcia all'altezza dello svincolo diNord, sull'asse di supporto che, in pratica, è un ...

Aversa (Caserta) – Sembra proprio che la cura sia peggiore della malattia. E' il caso del famigerato autovelox, voluto dall'amministrazione provinciale di Caserta, sulla strada provinciale 335 (Asse ...