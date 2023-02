Auto, Urso: “Il 40% degli incentivi va a Stellantis in gran parte per macchine fatte all’estero”. E si inventa i bonus autarchici (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, scopre il problema degli incentivi che vanno a favorire gli stabilimenti situati in altri Paesi. E si inventa la soluzione: “incentivi per la produzione nazionale di Autovetture”. Evidentemente incompatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Giovedì, rispondendo al Question time al Senato in merito alla tutela della filiera italiana dei veicoli a motore dopo le decisioni della Commissione Europea sull’Automotive, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha spiegato che i bonus per le Auto innovative ed elettriche “finiscono in maniera significativa alla Stellantis – con la quale abbiamo un rapporto e un confronto in atto – per circa il 40%, ma in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, scopre il problemache vanno a favorire gli stabilimenti situati in altri Paesi. E sila soluzione: “per la produzione nazionale divetture”. Evidentemente incompatibili con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Giovedì, rispondendo al Question time al Senato in merito alla tutela della filiera italiana dei veicoli a motore dopo le decisioni della Commissione Europea sull’motive, il rappresentante di Fratelli d’Italia ha spiegato che iper leinnovative ed elettriche “finiscono in maniera significativa alla– con la quale abbiamo un rapporto e un confronto in atto – per circa il 40%, ma in ...

