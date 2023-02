Auto più vendute in Europa, a gennaio 2023 Dacia Sandero è in pole position. Frenano le elettriche. (Di venerdì 24 febbraio 2023) A gennaio 2023 le immatricolazioni di Auto nuove nell’Unione Europea (più EFTA e UK) sono cresciute del 10,7 %, a 911.064 unità. Una partenza buona, anche se in gran parte dovuta a una base di confronto insolitamente modesta, quella di gennaio 2022, che era stato archiviato con immatricolazioni in forte contrazione. La classifica delle vetture più vendute in Europa vede in pole position la Dacia Sandero, con 20.836 unità (in crescita del +18%). Seguono la Volkswagen T-Roc e la Toyota Yaris. Il quarto posto è occupato da un’altra Toyota, la Yaris Cross, che precede Renault Clio, Dacia Duster, Peugeot 208, Fiat 500, Opel Corsa e Volkswagen Tiguan. Il successo dei modelli Dacia – con due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ale immatricolazioni dinuove nell’Unione Europea (più EFTA e UK) sono cresciute del 10,7 %, a 911.064 unità. Una partenza buona, anche se in gran parte dovuta a una base di confronto insolitamente modesta, quella di2022, che era stato archiviato con immatricolazioni in forte contrazione. La classifica delle vetture piùinvede inla, con 20.836 unità (in crescita del +18%). Seguono la Volkswagen T-Roc e la Toyota Yaris. Il quarto posto è occupato da un’altra Toyota, la Yaris Cross, che precede Renault Clio,Duster, Peugeot 208, Fiat 500, Opel Corsa e Volkswagen Tiguan. Il successo dei modelli– con due ...

